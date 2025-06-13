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Квартиры с видом на горы в Toroni Municipal Unit, Греция

однокомнатные
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Sarti, Греция
Квартира 3 комнаты
Sarti, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/3
Продается квартира площадью 97 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$380,208
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Toroni Municipal Unit, Греция

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