Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Toroni Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Toroni Municipal Unit, Греция

однокомнатные
5
двухкомнатные
5
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Торони, Греция
Квартира 3 комнаты
Торони, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 50 м² в Торони, Ситония (Халкидики), расположенная на втором эта…
$233,114
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Toroni Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти