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Квартиры с видом на горы в Салониках, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 158 м²
Этаж 5/6
Продается дуплекс площадью 158 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Шестой эта…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Салониках, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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