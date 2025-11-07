Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Салоники
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Салониках, Греция

однокомнатные
43
двухкомнатные
54
трехкомнатные
70
четырехкомнатные
12
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Этаж 2/8
Продается -роскошная квартира кв.м.125 кв.м. в Каламарье, Салоники. Квартира располагаетс…
$529,386
Агентство
Ellas Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Параметры недвижимости в Салониках, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
