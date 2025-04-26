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Квартиры с видом на море в Салониках, Греция

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14 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
$521,872
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/6
Продается квартира площадью 125 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$500,468
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Grekodom Development
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Квартира 5 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Этаж 6/3
Продается дуплекс площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
$709,745
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 5 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 185 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый …
$1,16 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 5 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 5/7
Продается дуплекс площадью 170 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$672,787
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 2 уро…
$337,129
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 5 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 6/3
Продается дуплекс площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
$647,121
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
$391,404
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 158 м²
Этаж 5/6
Продается дуплекс площадью 158 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Шестой эта…
Цена по запросу
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Кондо 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Кондо 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
1-комнатная квартира в элитной резиденции на берегу моря недалеко от Салоник. В резиденции …
$234,037
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ADRIONIKA CONSULTING
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 155 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$614,652
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Grekodom Development
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Квартира 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 250 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
$2,61 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на се…
$500,997
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 148 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$530,836
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Салониках, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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