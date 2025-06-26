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Таунхаусы с видом на горы в Municipality of Nea Propontida, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
$348,759
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольн…
$313,883
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Nea Propontida, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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