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Квартиры с видом на горы в Municipality of Nea Propontida, Греция

Nea Kallikrateia
60
Nea Moudania
15
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Неа Флогита, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа Флогита, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
$147,172
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Неа Флогита, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа Флогита, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 77 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$140,905
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Типы недвижимости в Municipality of Nea Propontida

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Nea Propontida, Греция

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