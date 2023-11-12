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Квартиры в Неа-Триглия, Греция

двухкомнатные
6
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9 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Flogita, Греция
Квартира 4 спальни
Flogita, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Апартаменты расположены в популярной деревне Flogita всего в 100 метрах от пляжа. Квартира р…
€194,000
Квартира 2 спальни в Flogita, Греция
Квартира 2 спальни
Flogita, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартира расположена в популярном летнем курорте под названием Flogita и имеет в основном жи…
€133,000
Квартира 2 спальни в Nea Plagia, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Plagia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Квартира расположена в Неа Плагия, всего в 100 метрах от прекрасного широкого песчаного пляж…
€125,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Flogita, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Flogita, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 77 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€135,000
Квартира 6 спален в Flogita, Греция
Квартира 6 спален
Flogita, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
The house is located in the suburbs of a popular Flogita village on the hill 1300 meters fro…
€320,000
Квартира 3 спальни в Nea Plagia, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Plagia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартира расположена в Неа Плагия, всего в 100 метрах от прекрасного широкого песчаного пляж…
€40,000
Квартира 2 спальни с Spalni в Flogita, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Flogita, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
The apartment is located in a popular summer resort named Flogita and has mainly residents o…
€135,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Неа-Триглия, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Неа-Триглия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€73,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Неа-Триглия, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Неа-Триглия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€67,000
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