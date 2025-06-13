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Виллы с видом на горы в периферийной единице Западной Аттика, Греция

Municipality of Megara
6
Municipal Unit of Megara
6
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1 объект найдено
Вилла 2 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Вилла 2 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
$2,07 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Западной Аттика, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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