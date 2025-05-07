Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Западная Аттика
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в периферийной единице Западной Аттика, Греция

Municipality of Megara
4
Municipal Unit of Megara
4
Вилла Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Municipality of Megara, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$2,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Municipality of Megara, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,73 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Кинета, Греция
Вилла
Кинета, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Продается вилла в Аттике, Кинета, общая площадь 234 кв.м, (134 кв.м первый этаж + 100 кв.м. …
$606,634
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Вилла 2 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
$1,95 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Число комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютное спокойствие и роскошь в эт…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в периферийной единице Западной Аттика, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти