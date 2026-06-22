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Дома у моря в периферийной единице Пирей, Греция

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Municipality of Piraeus
29
Пирей
29
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis
6
6 объектов найдено
Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$419,152
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$590,354
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 5
Площадь 165 м²
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый этаж …
$755,654
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Grekodom Development
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Продается таунхаус площадью 123 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$401,441
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Grekodom Development
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Дом 6 спален в Municipality of Piraeus, Греция
Дом 6 спален
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Продается трехуровневый угловой отдельно стоящий дом площадью 415,70 кв.м. в Профитис Илиас,…
Цена по запросу
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Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 141 м²
Продается таунхаус площадью 141 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Шестой этаж…
$613,968
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Типы недвижимости в периферийной единице Пирей

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Пирей, Греция

с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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