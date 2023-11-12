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Коттеджи в периферийная единица Пирей, Греция

Коттедж В архив
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17 объектов найдено
Коттедж 2 спальни с furnishings в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 68 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€215,000
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой в Selinia, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Selinia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Piraias: Salamina - Selinia 90 Sq.m., 2 Bedrooms,…
€330,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 286 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 286 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
€1,10 млн
Коттедж 1 комната с furnishings в Chaidari, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Chaidari, Греция
Комнаты 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 76 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
€130,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Vlychada, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vlychada, Греция
Комнаты 1
Площадь 670 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж в районе Неа Перамос, Аттика. Площадь здания составляет 670 кв.м. Первый э…
€1,40 млн
Коттедж 2 спальни с furnishings в Chaidari, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Chaidari, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€129,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Magoula, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Magoula, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€520,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Пердика, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Пердика, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€200,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Agios Ioannis Renti, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Agios Ioannis Renti, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 760 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 760 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
€4,25 млн
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Chaidari, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Chaidari, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€1,30 млн
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Palaio Faliro, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 128 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 4 спальных комнат…
€500,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Месагрос, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Месагрос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€250,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Агиа Марина, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Агиа Марина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€160,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Chaidari, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Chaidari, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
€120,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€300,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
€310,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Афинах на стадии строительства. Недвижимость …
€180,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Пирей, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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