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Коттедж
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17 объектов найдено
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Коттедж 2 спальни с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
3
1
68 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 68 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€215,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Selinia, Греция
2
1
90 м²
For Sale -- Residential Detached house -- Piraias: Salamina - Selinia 90 Sq.m., 2 Bedrooms,…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Piraeus, Греция
7
2
286 м²
3
Продается 4-этажный коттедж площадью 286 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
€1,10 млн
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Chaidari, Греция
1
76 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 76 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
€130,000
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Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vlychada, Греция
1
670 м²
1
Продается коттедж в районе Неа Перамос, Аттика. Площадь здания составляет 670 кв.м. Первый э…
€1,40 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Chaidari, Греция
3
2
90 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€129,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Magoula, Греция
3
1
120 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€520,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Пердика, Греция
3
2
110 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€200,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Agios Ioannis Renti, Греция
6
1
760 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 760 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
€4,25 млн
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Chaidari, Греция
8
2
360 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€1,30 млн
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Palaio Faliro, Греция
5
1
128 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 128 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 4 спальных комнат…
€500,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Месагрос, Греция
7
2
270 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Агиа Марина, Греция
3
2
90 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€160,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Chaidari, Греция
4
1
120 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
€120,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
6
3
230 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€300,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Palaio Faliro, Греция
5
2
200 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
€310,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
1
75 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Афинах на стадии строительства. Недвижимость …
€180,000
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