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периферийная единица Пирей
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Таунхаусы в периферийная единица Пирей, Греция
Таунхаус
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12 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
4
2
112 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 112 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€480,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном
Municipality of Piraeus, Греция
4
3
320 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€3,00 млн
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Piraeus, Греция
6
4
165 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый этаж …
€600,000
Рекомендовать
Таунхаус 6 спален с бассейном, с видом на город
Municipality of Piraeus, Греция
7
5
285 м²
1
Продается таунхаус площадью 285 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€3,05 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Piraeus, Греция
4
3
170 м²
1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€850,000
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Таунхаус 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
1
327 м²
1
Таунхаус расположен в районе Экали. Банковский объект
€500,000
Рекомендовать
Таунхаус 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vlychada, Греция
8
4
218 м²
1
Продается таунхаус площадью 218 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€600,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vlychada, Греция
4
1
130 м²
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€85,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Piraeus, Греция
4
2
141 м²
1
Продается таунхаус площадью 141 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Шестой этаж…
€520,000
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Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Palaio Faliro, Греция
8
3
306 м²
1
Продается таунхаус площадью 306 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой эта…
€1,000,000
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Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
5
3
232 м²
1
Продается таунхаус площадью 232 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€1,20 млн
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Таунхаус 3 спальни с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
6
1
240 м²
1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€400,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Пирей, Греция
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