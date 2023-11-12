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56 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
4
2
112 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 112 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€480,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном
Municipality of Piraeus, Греция
4
3
320 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€3,00 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
3
1
68 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 68 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€215,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Piraeus, Греция
5
4
500 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной с к…
€1,75 млн
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Piraeus, Греция
6
4
165 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый этаж …
€600,000
Рекомендовать
Таунхаус 6 спален с бассейном, с видом на город
Municipality of Piraeus, Греция
7
5
285 м²
1
Продается таунхаус площадью 285 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€3,05 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Piraeus, Греция
1
800 м²
1
Подземный гараж на 4 места,служебная квартира,квартира в гостевом доме,игровая комната,СПА-к…
€4,50 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Piraeus, Греция
4
3
170 м²
1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€850,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Selinia, Греция
2
1
90 м²
For Sale -- Residential Detached house -- Piraias: Salamina - Selinia 90 Sq.m., 2 Bedrooms,…
€330,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Piraeus, Греция
7
3
370 м²
3
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,000,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Piraeus, Греция
7
2
286 м²
3
Продается 4-этажный коттедж площадью 286 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
€1,10 млн
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
1
327 м²
1
Таунхаус расположен в районе Экали. Банковский объект
€500,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с бассейном
Municipality of Piraeus, Греция
5
245 м²
1
Продается вилла площадью 245 кв.м в центральной Греции. К недвижимости относится парковочное…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Pachi, Греция
1
360 м²
1
Продается вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море. У объекта есть …
€2,65 млн
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Chaidari, Греция
1
76 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 76 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
€130,000
Рекомендовать
Дом 1 спальня
Municipality of Piraeus, Греция
2
2
73 м²
Недалеко от моря в южном регионе Греции — Палео Фалиро продается 2-х комнатная квартира Nere…
€250,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
2
1
88 м²
— Площадь: 88 м2 + большая веранда — Этаж: 5ый — Кол-во комнат: 2K (2 спальни, кухня, гост…
€270,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
4
2
114 м²
Продается просторная светлая квартира в районе Палио Фалиро. Квартира находится на 6-м этаже…
€300,000
Рекомендовать
Дом 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
3
1
68 м²
Продаются комфортабельные апартаменты у моря в благоустроенном зелёном районе Палео Фалиро. …
€350,000
Рекомендовать
Дом 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
2
1
52 м²
Квартира 52 кв.м., находится на уровне ground floor, имеет 2 комнаты, кухню, ванную комнату.…
€75,000
Рекомендовать
Дом 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
1
1
30 м²
Продается современная, потрясающая студия площадью 30 кв.м. с отдельным входом. Кухня раздел…
€65,000
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Palaio Faliro, Греция
5
3
860 м²
Продается здание в районе Палео Фалиро общей площадью 860 кв.м. Подвал — 200 кв.м., 0 этаж -…
€1,25 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Кондос, Греция
7
2
120 м²
2
Detached stone house 120 sq.m. on a 400sq.m. plot in Greece, Aegina, subarea Aegina is on sa…
€320,000
Рекомендовать
Дом 5 спален
Кондос, Греция
10
4
250 м²
3
Отдельно стоящий дом 250 кв.м. в уникальном месте на участке 4000 кв.м. в Эгине в городе Эги…
€900,000
Рекомендовать
Дом 7 спален
Вафи, Греция
10
4
350 м²
2
Отдельно стоящий дом 350 кв.м. на 527 кв.м. участок в Греции, Эгина, подрайон Агиой продаетс…
€450,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Вафи, Греция
5
1
130 м²
2
Отдельно стоящий дом 130 кв.м. на 400 кв.м. участок в Греции, Эгина, подрайон Агиой продаетс…
€280,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Агиа Марина, Греция
10
5
320 м²
3
Приморская вилла в Греции, Эгина, подрайон Агиа Марина продается. Эгина - остров всего в час…
€2,00 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с Spalni
Korydallos, Греция
2
1
80 м²
Ref: 113 - Keratsini SALE Традиционный дом с 2 спальнями, 1 гостиной, 1 кухней, 1 ванной, ра…
€117,000
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Вилла 6 спален
Palaio Faliro, Греция
6
5
528 м²
Привлекательная вилла в Греции, около Афин, район Лагонисси — один из красивейших прибрежных…
€1,60 млн
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Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vlychada, Греция
1
670 м²
1
Продается коттедж в районе Неа Перамос, Аттика. Площадь здания составляет 670 кв.м. Первый э…
€1,40 млн
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