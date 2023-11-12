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Дома в периферийная единица Пирей, Греция

виллы
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56 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 112 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€480,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€3,00 млн
Коттедж 2 спальни с furnishings в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 68 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€215,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Piraeus, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной с к…
€1,75 млн
Таунхаус 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый этаж …
€600,000
Таунхаус 6 спален с бассейном, с видом на город в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 6 спален с бассейном, с видом на город
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 285 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€3,05 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Municipality of Piraeus, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Подземный гараж на 4 места,служебная квартира,квартира в гостевом доме,игровая комната,СПА-к…
€4,50 млн
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€850,000
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой в Selinia, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Selinia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Piraias: Salamina - Selinia 90 Sq.m., 2 Bedrooms,…
€330,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Piraeus, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,000,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 286 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 286 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
€1,10 млн
Таунхаус 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Площадь 327 м²
Количество этажей 1
Таунхаус расположен в районе Экали. Банковский объект
€500,000
Вилла 5 комнат с бассейном в Municipality of Piraeus, Греция
Вилла 5 комнат с бассейном
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 5
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 245 кв.м в центральной Греции. К недвижимости относится парковочное…
€2,20 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Pachi, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Pachi, Греция
Комнаты 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море. У объекта есть …
€2,65 млн
Коттедж 1 комната с furnishings в Chaidari, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Chaidari, Греция
Комнаты 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 76 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
€130,000
Дом 1 спальня в Municipality of Piraeus, Греция
Дом 1 спальня
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Недалеко от моря в южном регионе Греции — Палео Фалиро продается 2-х комнатная квартира Nere…
€250,000
Дом 2 спальни в Palaio Faliro, Греция
Дом 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
— Площадь: 88 м2 + большая веранда — Этаж: 5ый — Кол-во комнат: 2K (2 спальни, кухня, гост…
€270,000
Дом 3 спальни в Palaio Faliro, Греция
Дом 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Продается просторная светлая квартира в районе Палио Фалиро. Квартира находится на 6-м этаже…
€300,000
Дом 1 спальня в Palaio Faliro, Греция
Дом 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Продаются комфортабельные апартаменты у моря в благоустроенном зелёном районе Палео Фалиро. …
€350,000
Дом 1 спальня в Palaio Faliro, Греция
Дом 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Квартира 52 кв.м., находится на уровне ground floor, имеет 2 комнаты, кухню, ванную комнату.…
€75,000
Дом 1 спальня в Palaio Faliro, Греция
Дом 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается современная, потрясающая студия площадью 30 кв.м. с отдельным входом. Кухня раздел…
€65,000
Дом 5 комнат в Palaio Faliro, Греция
Дом 5 комнат
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 860 м²
Продается здание в районе Палео Фалиро общей площадью 860 кв.м. Подвал — 200 кв.м., 0 этаж -…
€1,25 млн
Дом 3 спальни в Кондос, Греция
Дом 3 спальни
Кондос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Detached stone house 120 sq.m. on a 400sq.m. plot in Greece, Aegina, subarea Aegina is on sa…
€320,000
Дом 5 спален в Кондос, Греция
Дом 5 спален
Кондос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Отдельно стоящий дом 250 кв.м. в уникальном месте на участке 4000 кв.м. в Эгине в городе Эги…
€900,000
Дом 7 спален в Вафи, Греция
Дом 7 спален
Вафи, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Отдельно стоящий дом 350 кв.м. на 527 кв.м. участок в Греции, Эгина, подрайон Агиой продаетс…
€450,000
Дом 2 спальни в Вафи, Греция
Дом 2 спальни
Вафи, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Отдельно стоящий дом 130 кв.м. на 400 кв.м. участок в Греции, Эгина, подрайон Агиой продаетс…
€280,000
Вилла 6 спален в Агиа Марина, Греция
Вилла 6 спален
Агиа Марина, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Приморская вилла в Греции, Эгина, подрайон Агиа Марина продается. Эгина - остров всего в час…
€2,00 млн
Дом 2 спальни с Spalni в Korydallos, Греция
Дом 2 спальни с Spalni
Korydallos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Ref: 113 - Keratsini SALE Традиционный дом с 2 спальнями, 1 гостиной, 1 кухней, 1 ванной, ра…
€117,000
Вилла 6 спален в Palaio Faliro, Греция
Вилла 6 спален
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 528 м²
Привлекательная вилла в Греции, около Афин, район Лагонисси — один из красивейших прибрежных…
€1,60 млн
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Vlychada, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vlychada, Греция
Комнаты 1
Площадь 670 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж в районе Неа Перамос, Аттика. Площадь здания составляет 670 кв.м. Первый э…
€1,40 млн

Параметры недвижимости в периферийная единица Пирей, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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