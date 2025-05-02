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Коттеджи с видом на море в периферийной единице Острова, Греция

Municipality of Spetses
3
Спеце
3
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3 объекта найдено
Коттедж 2 комнаты в Спеце, Греция
Коттедж 2 комнаты
Спеце, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ко…
$834,995
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Кондос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Кондос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$296,151
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Порос, Греция
Коттедж 6 комнат
Порос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,26 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в периферийной единице Острова, Греция

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