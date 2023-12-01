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Коттеджи в Спеце, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings в Спеце, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings
Спеце, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ко…
€800,000
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