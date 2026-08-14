Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Aegina
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Municipality of Aegina, Греция

;
Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Эгина, Греция
Коттедж 5 спален
Эгина, Греция
Количество спален 5
Площадь 215 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$826,496
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Aegina, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти