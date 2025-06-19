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Коттеджи с видом на горы в периферийной единице Острова, Греция

Municipality of Aegina
3
Municipality of Spetses
3
Спеце
3
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3 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Спеце, Греция
Коттедж 4 комнаты
Спеце, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
$345,644
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Спеце, Греция
Коттедж 4 комнаты
Спеце, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
$437,815
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Вафи, Греция
Коттедж 7 комнат
Вафи, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$576,073
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в периферийной единице Острова, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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