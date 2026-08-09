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Коттеджи в периферийной единице Острова, Греция

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Municipality of Troizinia Methana
19
Municipal Unit of Troizinia
19
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21 объект найдено
Коттедж в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Площадь 250 м²
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютное спокойствие и эстетичес…
$590,354
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Коттедж 7 спален в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 7
Площадь 342 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 342 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$649,390
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 5
Площадь 217 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 217 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,36 млн
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 3 спальни в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$425,055
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 153 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$578,547
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Коттедж 5 спален в Эгина, Греция
Коттедж 5 спален
Эгина, Греция
Количество спален 5
Площадь 215 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$826,496
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Коттедж 5 спален в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$1,15 млн
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Коттедж 2 спальни в Селиния, Греция
Коттедж 2 спальни
Селиния, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Salamina island near Piraeus, Selenia village, detached house of 90 sq.m. ground floor on a …
$384,571
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Коттедж 5 спален в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 5
Площадь 180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$602,161
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 4
Площадь 280 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
$1,65 млн
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Коттедж в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Площадь 94 м²
Недостроенный коттедж расположен в районе Анависос
$118,071
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$779,268
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 3
Площадь 360 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
$1,48 млн
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,20 млн
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Коттедж в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Площадь 400 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный в…
$1,42 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$495,898
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
$436,862
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Коттедж в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Площадь 325 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 325 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$2,11 млн
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Коттедж 5 спален в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$594,088
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 4
Площадь 470 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 470 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,89 млн
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Коттедж в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Площадь 150 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$1,82 млн
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Параметры недвижимости в периферийной единице Острова, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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