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Квартиры с террасой в периферийной единице Острова, Греция

Municipality of Aegina
4
Эгина
4
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Эгина, Греция
Квартира 2 комнаты
Эгина, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция в 250 метрах от моря, Эгина, Греция Предлагаются элитные апартаменты с п…
$202,543
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Типы недвижимости в периферийной единице Острова

двухкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Острова, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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