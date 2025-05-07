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Квартиры с видом на горы в периферийной единице Острова, Греция

Municipality of Aegina
4
Эгина
4
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Эгина, Греция
Квартира 2 комнаты
Эгина, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция в 250 метрах от моря, Эгина, Греция Предлагаются элитные апартаменты с п…
$202,543
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Квартира 2 комнаты в Метана, Греция
Квартира 2 комнаты
Метана, Греция
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается вид на мо…
$154,474
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Агентство
Grekodom Development
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Типы недвижимости в периферийной единице Острова

двухкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Острова, Греция

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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