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Таунхаусы с видом на горы в периферийной единице Центральные Афины, Греция

Афины
14
Municipality of Athens
14
Municipality of Ilioupoli
14
Municipality of Zografos
4
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10 объектов найдено
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$395,260
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Ilioupoli, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Этаж 5
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$976,524
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой этаж…
$372,009
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TekceTekce
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Ilioupoli, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Этаж 5
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,04 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 8/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Восьмой эта…
$476,637
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Ilioupoli, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$308,070
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Galatsi, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Galatsi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 181 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Девятый эта…
$604,515
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 101 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$523,138
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
$604,515
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Vyronas, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Vyronas, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$558,014
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Параметры недвижимости в периферийной единице Центральные Афины, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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