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Таунхаусы с бассейном в периферийной единице Центральные Афины, Греция

Афины
14
Municipality of Athens
14
Municipality of Ilioupoli
14
Municipality of Zografos
4
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2 объекта найдено
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Ilioupoli, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$988,149
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Ilioupoli, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 158 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
$976,524
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в периферийной единице Центральные Афины, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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