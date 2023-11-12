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Жильё в Preveza Municipality, Греция

Превеза
4
4 объекта найдено
Дуплекс 10 спален в Preveza Municipality, Греция
Дуплекс 10 спален
Preveza Municipality, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 630 м²
Количество этажей 2
& Pi; & Rho; е & вепсилон; & Эпсу; & Eta; и тау; & Ита; & каппа; & Альфа; & Sigmaf ;: & Pi; …
€195,000
Вилла 5 спален элитную, с Luxury Property, вилла в Preveza Municipality, Греция
Вилла 5 спален элитную, с Luxury Property, вилла
Preveza Municipality, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
&Пи; & Rho; е & бета; & epson; & дзета; & альфа; & Mu; у и тау; & йота; & каппа; & альфа; & …
€1,21 млн
Вилла 5 спален с furnishings в Neochori, Греция
Вилла 5 спален с furnishings
Neochori, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 370 кв.м в Эпире. Цокольный этаж состоит из гостиной с ку…
€1,07 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Preveza Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Preveza Municipality, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
€280,000

Типы недвижимости в Preveza Municipality

дома

Параметры недвижимости в Preveza Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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