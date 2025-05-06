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Виллы с видом на море в Polygyros Municipality, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 10 комнат в Палайокастро, Греция
Вилла 10 комнат
Палайокастро, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в Халкидиках. Подвал состоит из одной кладовой Ц…
$2,30 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Ватопеди, Греция
Вилла 4 комнаты
Ватопеди, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цокол…
$1,88 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Полигирос, Греция
Вилла 4 комнаты
Полигирос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной ду…
$521,872
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Polygyros Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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