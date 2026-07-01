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Виллы с гаражом в Polygyros Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Псакоудия, Греция
Вилла 6 комнат
Псакоудия, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 378 м²
Этаж -2/-2
Красивый отдельно стоящий дом в шаговой доступности от моря, в очень красивом месте в Ситони…
$856,233
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Halkidiki Properties
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Вилла 2 комнаты в Gerakini, Греция
Вилла 2 комнаты
Gerakini, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж -1/-1
Представляем этот изысканный отдельно стоящий дом, расположенный в живописном регионе Халкид…
$188,371
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
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Параметры недвижимости в Polygyros Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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