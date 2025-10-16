Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Polygyros Municipality
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Polygyros Municipality, Греция

однокомнатные
21
двухкомнатные
29
трехкомнатные
4
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Псакоудия, Греция
Квартира 2 спальни
Псакоудия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Πωλείται ένα υπέροχο διαμέρισμα στα Ψακούδια Χαλκιδικής, ιδανικό για όσους αναζητούν την ηρε…
$168,443
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Bereal Estate
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Polygyros Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти