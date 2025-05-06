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Таунхаусы с видом на море в Panorama Municipal Unit, Греция

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6 объектов найдено
Таунхаус 8 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 8 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый э…
$598,087
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 234 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$521,872
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Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
$699,650
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Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 310 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$759,934
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 8 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 8 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
$615,809
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Panorama Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
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