Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Panorama Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Терраса

Таунхаусы с террасой в Panorama Municipal Unit, Греция

Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 250 м², расположенный в зелёном и престижном районе г.Салоники -…
$682,865
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Ellas Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Panorama Municipal Unit, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти