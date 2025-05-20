Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Pallini Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Бассейн

Коттеджи с бассейном в Pallini Municipal Unit, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж 7 комнат в Полихроно, Греция
Коттедж 7 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 245 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$1,34 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$574,059
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Pallini Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти