  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Pallini Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Сад

Коттеджи с садом в Pallini Municipal Unit, Греция

6 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Лоутра, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лоутра, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Это просторный мезонет площадью 115 кв. м, построенный в 2010 году и полностью отремонтирова…
$327,037
Коттедж 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Коттедж 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Насладитесь абсолютным спокойствием и роскошью в этом потрясающем трёхуровневом мезонине общ…
$462,952
Коттедж 6 комнат в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 6 комнат
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Уникальный каменный дом, расположенный прямо напротив пляжа. Построенный из традиционных мат…
$1,60 млн
Коттедж 6 комнат в Пефкохори, Греция
Коттедж 6 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
В Пефкохори, Халкидики, продаётся отличный отдельно стоящий дом, идеально подходящий для тех…
$571,214
Коттедж в Полихроно, Греция
Коттедж
Полихроно, Греция
Количество этажей 2
Отдельный дом всего в двух шагах от моря В тихом, престижном месте на Кассандре расположен …
$1,14 млн
Коттедж 4 комнаты в Палиури, Греция
Коттедж 4 комнаты
Палиури, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Откройте для себя этот прекрасно отремонтированный дом площадью 120 kv. м в живописной дерев…
$320,305
