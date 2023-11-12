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Виллы в Пеания, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Пеания, Греция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пеания, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 426 м²
Peania east of Athens villa of 426 sq.m. of luxurious construction with unique materials, on…
€900,000
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Пеания, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Пеания, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,70 млн
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Пеания, Греция
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Пеания, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Мы предлагаем на продажу виллу 1965 года, которая была полностью отремонтирована в 2014 году…
€1,000,000
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