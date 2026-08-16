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Виллы в Пеании, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Пеания, Греция
Вилла
Пеания, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 426 м²
Peania east of Athens villa of 426 sq.m. of luxurious construction with unique materials, on…
$1,05 млн
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Вилла в Пеания, Греция
Вилла
Пеания, Греция
Количество спален 5
Площадь 480 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$2,01 млн
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Вилла в Пеания, Греция
Вилла
Пеания, Греция
Площадь 700 м²
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютную роскошь в спокойной обс…
$1,18 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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