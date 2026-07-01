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Виллы с видом на горы в Nea Moudania, Греция

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9 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 463 м²
Этаж -1/-1
Представляем виллу на набережной, которая в настоящее время строится в Неа Пропонтида, Халки…
$2,23 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Этаж -1/-1
Уникальный мезонет в шаговой доступности от моря, в замечательном месте в Неа Пропонтида, в …
$336,785
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Этаж -2/-2
Отдельный дом для продажи в Халкидики, Греция. Это свойство может похвастаться удивительным …
$456,658
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Halkidiki Properties
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Value OneValue One
Вилла 7 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 380 м²
Роскошная недвижимость. Уникальный отдельно стоящий дом с бассейном, в шаговой доступности о…
$2,05 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 1/1
Красивый мезонет в шаговой доступности от моря, в очень красивом месте в Неа Пропонтида, в с…
$285,411
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Halkidiki Properties
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Вилла в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 3 кладов…
$1,12 млн
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Grekodom Development
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TekceTekce
Вилла 9 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 345 м²
Расположенный в самом сердце Халкидики, этот потрясающий отдельно стоящий дом предлагает воп…
$2,85 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж -1/-1
Побег в свой собственный рай в Халкидики с этим недавно построенным отдельно стоящим домом в…
$742,068
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Halkidiki Properties
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Вилла 2 комнаты в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 2 комнаты
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Уникальный мезонет в шаговой доступности от моря, в замечательном месте в Неа Пропонтида, в …
$251,162
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Halkidiki Properties
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Параметры недвижимости в Nea Moudania, Греция

с гаражом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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