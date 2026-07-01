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Виллы на берегу моря в Nea Moudania, Греция

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7 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Этот потрясающий отдельно стоящий дом в Халкидики предлагает роскошную жизнь в хорошем состо…
$1,37 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла 5 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 463 м²
Этаж -1/-1
Представляем виллу на набережной, которая в настоящее время строится в Неа Пропонтида, Халки…
$2,23 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Этаж -2/-2
Отдельный дом для продажи в Халкидики, Греция. Это свойство может похвастаться удивительным …
$456,658
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Halkidiki Properties
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Value OneValue One
Вилла 7 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 380 м²
Роскошная недвижимость. Уникальный отдельно стоящий дом с бассейном, в шаговой доступности о…
$2,05 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла 9 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 345 м²
Расположенный в самом сердце Халкидики, этот потрясающий отдельно стоящий дом предлагает воп…
$2,85 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 2
Площадь 330 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных …
$944,567
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж -1/-1
Побег в свой собственный рай в Халкидики с этим недавно построенным отдельно стоящим домом в…
$742,068
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Halkidiki Properties
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Параметры недвижимости в Nea Moudania, Греция

с гаражом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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