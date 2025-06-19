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Таунхаусы с видом на море в Nea Moudania, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
$345,644
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Nea Moudania, Греция

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