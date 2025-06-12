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Виллы с бассейном в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

Municipal Unit of Xylokastro
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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 384 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 384 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
$864,109
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 484 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
$841,066
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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