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Таунхаусы с бассейном в Municipality of Saronikos, Греция

Kalyvia Thorikou Municipal Unit
15
Anavissos Municipal Unit
3
Saronida Municipal Unit
4
Saronis
3
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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 279 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
$704,161
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Saronikos, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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