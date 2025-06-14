Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Rafina - Pikermi
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы с видом на море в Municipality of Rafina Pikermi, Греция

Rafina Municipal Unit
3
Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 9 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 386 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 386 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,38 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Rafina Pikermi, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти