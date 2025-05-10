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Квартиры с видом на горы в Municipality of Rafina Pikermi, Греция

Rafina Municipal Unit
9
Рафина
3
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Рафина, Греция
Квартира 3 комнаты
Рафина, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 93 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$767,151
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$333,998
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Типы недвижимости в Municipality of Rafina Pikermi

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