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Квартиры с видом на море в Municipality of Rafina Pikermi, Греция

Rafina Municipal Unit
9
Рафина
3
Квартира Удалить
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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 84 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$386,185
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 46 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$260,936
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Рафина, Греция
Квартира 3 комнаты
Рафина, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 93 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$767,151
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Рафина, Греция
Квартира 4 комнаты
Рафина, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 104 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$365,310
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Рафина, Греция
Квартира 2 комнаты
Рафина, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$167,632
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Агентство
Grekodom Development
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Типы недвижимости в Municipality of Rafina Pikermi

однокомнатные
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Параметры недвижимости в Municipality of Rafina Pikermi, Греция

с видом на горы
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