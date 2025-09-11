Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Patras
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в Municipality of Patras, Греция

Municipal Unit of Paralia
3
Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Platani, Греция
Коттедж 4 комнаты
Platani, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
$760,786
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Patras, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти