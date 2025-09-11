Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коттеджи с видом на море в Municipality of Patras, Греция

Коттедж 6 комнат в Municipality of Patras, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Patras, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 352 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 352 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$3,75 млн
Коттедж 4 комнаты в Platani, Греция
Коттедж 4 комнаты
Platani, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
$760,786
Коттедж 6 комнат в Municipality of Patras, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Patras, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 297 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 297 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
$936,353
Параметры недвижимости в Municipality of Patras, Греция

