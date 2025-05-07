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Квартиры с видом на горы в Municipality of Pallini, Греция

Pallini Municipal Unit
8
Gerakas Municipal Unit
8
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1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Municipality of Pallini, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Pallini, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 127 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$284,942
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Агентство
Grekodom Development
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