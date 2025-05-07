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Квартиры с садом в Municipality of Pallini, Греция

Pallini Municipal Unit
8
Gerakas Municipal Unit
8
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Pallini, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Pallini, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами, Геракас, Аттика, Греция Предлагаются…
$481,232
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Типы недвижимости в Municipality of Pallini

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Параметры недвижимости в Municipality of Pallini, Греция

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