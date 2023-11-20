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Греция
Жилая
Municipality of Neapoli-Sykies
Жильё в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Agios Pavlos Municipal Unit
24
Pefka Municipal Unit
10
Neapoli Municipal Unit
7
Pefka
3
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41 объект найдено
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Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3
1
80 м²
2/4
Продается квартира площадью 80 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€75,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
5
3
200 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€215,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3
1
52 м²
1/1
Продается квартира площадью 52 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€120,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
2
1
39 м²
5/1
Продается квартира площадью 39 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€110,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
2
1
44 м²
1/1
Продается квартира площадью 44 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€75,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
2
1
37 м²
6/1
Продается квартира площадью 37 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
€175,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на город
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
2
1
40 м²
6/1
Продается квартира площадью 40 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
€180,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3
1
80 м²
3/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€87,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
2
1
41 м²
1/1
Продается квартира площадью 41 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€85,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Pefka, Греция
5
2
151 м²
3
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1
135 м²
1
Продается квартира площадью 135 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
2
1
88 м²
Код недвижимости: HPS3898 - Квартира на продажу в центре Салоников Лефкос Пиргос для € 247.0…
€247,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3
1
90 м²
6/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьм…
€290,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
4
1
165 м²
5/1
Продается квартира площадью 165 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€260,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
2
35 м²
5/1
Продается квартира площадью 35 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€143,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
2
1
55 м²
1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€95,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1
1
34 м²
2/1
Продается квартира площадью 34 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3
129 м²
12/1
Продается квартира площадью 129 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€200,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
6
2
147 м²
1
Продается таунхаус площадью 147 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€215,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
2
1
67 м²
3/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€75,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3
1
48 м²
1/1
Продается квартира площадью 48 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€155,000
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Студия 8 спален
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
8
7
220 м²
Код недвижимости: HPS2920 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Ано Поли за € 350.000. Это 220 кв. …
€350,000
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Квартира 3 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3
1
75 м²
Код недвижимости: HPS2619 - Квартира на продажу в Chortiatis Asvestochori за € 145.000. Это …
€145,000
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Квартира 3 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3
1
100 м²
Код недвижимости: HPS2618 - Квартира на продажу в Chortiatis Asvestochori за € 185.000. Это …
€185,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3
1
102 м²
1
Продается таунхаус площадью 102 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€160,000
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Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
2
1
40 м²
3/1
Продается квартира площадью 40 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
€135,000
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Таунхаус 3 спальни
Pefka, Греция
3
2
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 180 m2, , Отл…
€260,000
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Коттедж 1 комната с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1
225 м²
1
Продаётся земельный участок, площадью 1100 кв.м, на котором имеется готовый фундамент под ко…
€130,000
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Коттедж 2 спальни с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3
1
50 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
€135,000
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Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3
1
65 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
€380,000
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