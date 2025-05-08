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Коттеджи с видом на море в Municipality of Lavreotiki, Греция

Municipal Unit of Keratea
11
Lavreotiki Municipal Unit
3
Municipal Unit of Ayios Konstantinos
3
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8 объектов найдено
Коттедж 8 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$495,778
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Коттедж 2 комнаты в Municipality of Lavreotiki, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной…
$229,624
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Агиос-Константинос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 152 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из одной спально…
$417,497
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 кладовых…
$730,620
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$730,620
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 1
Площадь 227 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 227 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
$175,349
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Кератея, Греция
Коттедж 7 комнат
Кератея, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
$459,247
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Коттедж 8 комнат в Агиос Герасимос, Греция
Коттедж 8 комнат
Агиос Герасимос, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 580 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
$712,877
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Lavreotiki, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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