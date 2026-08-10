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Жилье в Municipality of Korydallos, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Korydallos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Korydallos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция в спокойном районе, в 600 метрах от станции метро, Коридаллос, Греция Пред…
$255,396
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Korydallos, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Korydallos, Греция
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Ощутите воплощение изысканности в «Smart»; Пирей, эксклюзивная бутик-резиденция, которая дае…
$292,429
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Параметры недвижимости в Municipality of Korydallos, Греция

с террасой
Недорогая
Элитная
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