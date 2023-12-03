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Жильё в Municipality of Korydallos, Греция

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Korydallos, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Korydallos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Two-bedroom apartment for sale in Piraeus.  Orientation:  Bright  Distance from Airpor…
€155,000
в месяц
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Агентство
Domain Estate
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 спальни в Korydallos, Греция
Коттедж 2 спальни
Korydallos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Афинах. Второй этаж состоит из одной спальной…
€85,000
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Korydallos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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