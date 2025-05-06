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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Glyfada, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$2,38 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 15 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 15 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 15
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 640 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 640 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$3,78 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$574,059
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 510 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$1,33 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$751,495
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Municipality of Glyfada, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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