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Квартиры с террасой в Municipality of Galatsi, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Galatsi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Galatsi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 8
Резиденция с подземной парковкой в зеленом районе Галацион, Греция Предлагаются апартаменты…
$505,714
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Параметры недвижимости в Municipality of Galatsi, Греция

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