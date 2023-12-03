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Жильё в Municipality of Galatsi, Греция

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с furnishings в Municipality of Galatsi, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipality of Galatsi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
€190,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни с furnishings в Municipality of Galatsi, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipality of Galatsi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
€170,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Galatsi, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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